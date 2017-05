Guinée: Une nouvelle épidémie est « inévitable », selon la directrice de l'OMS

La Guinée où des essais du vaccin mis au point ont été conduits, fait partie avec le Liberia et la Sierra Leone, des trois pays d'Afrique de l'Ouest qui avaient été sévèrement affectés par l'épidémie d'Ebola entre fin 2013 et 2016. La pandémie a été déclarée terminée dans la région en juin 2016, après avoir causé plus de 11.300 morts, à plus de 99% dans ces trois pays. C'est pour cette raison que l'OMS avait été critiquée pour son manque de discernement sur la gravité de la crise, en ayant perdu des mois avant de déclarer la guerre au virus.

« Les scientifiques ne savent pas encore avec exactitude où, dans la nature le virus Ebola se cache entre deux flambées, mais presque tous les experts conviennent qu'une nouvelle épidémie est inévitable », a déclaré la directrice générale de l'OMS, lors de cette réunion consacrée aux vaccins anti-Ebola. Cependant, lorsque cela se produira, le monde sera beaucoup mieux préparé à y faire face, a-t-elle précisé en présence du président guinéen, Alpha Condé, de la responsable de l'OMS-Afrique, Dr Matshidiso Moeti, ainsi que d'experts et autorités sanitaires, dont des délégations venues du Liberia et de la Sierra Leone.

