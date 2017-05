Cameroun: Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme - Grands espoirs sur la Commission

Depuis la semaine dernière, l'équipe conduite par Peter Mafany Musonge est désormais à pied d'œuvre pour apporter des solutions aux problèmes posés.

«Nous vivons une journée mémorable dans l'histoire de la construction de notre Nation ». Ainsi parlait le Premier ministre, chef du gouvernement, le jeudi 27 avril dernier au palais des Congrès de Yaoundé. Philemon Yang procédait alors, au nom du chef de l'Etat, à l'installation du président et des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM).

Instance créée le 23 janvier dernier par décret présidentiel, celle-ci est chargée, sous l'autorité du président de la République, « d'œuvrer à la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme au Cameroun, dans l'optique de maintenir la paix, de consolider l'unité nationale du pays et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre-ensemble de ses populations », comme on peut le lire à l'article 3, alinéa 1 du décret susmentionné.

La Commission dirigée par l'ancien Premier ministre Peter Mafany Musonge vient donc à la suite de l'annonce, le 31 décembre 2016 lors de son traditionnel message de fin d'année à la nation, par le chef de l'Etat.

Face à la situation née des mouvements d'humeur des avocats et enseignants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Paul Biya indiquait alors : « Nous sommes disposés, à la suite et dans l'esprit des artisans de la Réunification, à créer une structure nationale dont la mission sera de nous proposer des solutions pour maintenir la paix, consolider l'unité de notre pays et renforcer notre volonté et notre pratique quotidienne du vivre-ensemble».

L'on comprend donc que très peu de temps après cette annonce, le président de la République n'a pas tardé à réagir.

La Commission, constituée de quinze membres, a été créée. Ses premiers plénipotentiaires ont été nommés à la suite de trois décrets signés par le chef de l'Etat le 15 mars 2017. Ceux-ci ont été officiellement installés la semaine dernière.

En installant ces personnalités venues d'horizons divers, mais dont le leitmotiv est néanmoins le renforcement de la volonté affichée par la majorité des Camerounais de continuer à vivre ensemble, malgré leurs différences, le Premier ministre n'a pas manqué de souligner que « notre pays vient de se doter d'une institution dédiée au renforcement des liens qui unissent, au-delà des différences de langues et de cultures».