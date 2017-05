Cameroun: Petites mains aux commandes

On croyait même qu'on allait devoir m'amputer ». Aujourd'hui, même si elle l'affiche peu, cette dame mariée et mère de nombreux enfants se dit satisfaite lorsqu'elle jette un regard rétrospectif sur sa vie.

Elle en repart cinq ans plus tard à la suite d'une brouille et ne tarde pas à déposer ses valises à Alpha Jet. « Les gens étaient surpris et venaient de partout pour me voir. Certains passagers se sentaient rassurés de savoir que je suis au volant. Les femmes étaient contentes.

Esse et Akonolinga. Conseillée par un ami, elle se résout à régulariser sa situation, obtient une attestation de capacité. Et au début des années 2000, elle est recrutée par la société de transport Buca Voyages.

