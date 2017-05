Cameroun: Respecter la loi de l'offre et de la demande

Certes, on note ici et là quelques légères baisses (100 à 200 F pour un sac de 50 kg) mais sans impact réel sur le pouvoir d'achat du consommateur constamment à la recherche d'un produit de qualité et bon marché.

La tonne de ciment au Cameroun (soit l'équivalent de 20 sacs de 50 kg) oscille entre 90.000 et 100.000 F contre 60.000 à 80.000 F environ dans certains pays d'Afrique centrale et de l'Ouest.

On constate malheureusement que malgré l'abondance de l'offre et la férocité de la concurrence entre les fabricants, les prix de vente en détail ont connu une grande stabilité au cours des dernières années.

En principe, un accroissement de a production devrait engendrer des économies d'échelle et avoir par conséquent une incidence non négligeable sur le prix final.

