Burkina Faso: La Banque mondiale "injecte" 200 millions de FCFA à l'Education

Le Réseau national d'éducation et de recherche du Burkina Faso dénommé FASOREN et ses partenaires ont signé, le mercredi 3 mai 2017, à Ouagadougou, un protocole d'accord financé par la Banque mondiale.

Le Réseau national d'éducation et de recherche du Burkina Faso (FASOREN), le Réseau d'éducation et de Recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WACREN) et le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation (PAAQE) sont préoccupés par le développement de l'Enseignement supérieur et à la Recherche au «pays des Hommes intègres».

Pour promouvoir ce secteur, ceux-ci ont procédé à la signature d'une convention de financement, le mercredi 03 mai 2017, à Ouagadougou. L'aboutissement de la signature du protocole d'accord a eu lieu grâce au financement de la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de FCFA, a indiqué le coordonnateur du PAAQE, Armand Kirsi.

Selon le président du conseil d'administration du FASOREN, Pr Stanislas Ouaro, à travers ce financement, sa structure vise à promouvoir et à réaliser l'interconnection des réseaux informatiques de ses membres en vue de former un réseau national dédié à l'Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique. «Un tel réseau offrira un cadre de partage et de mutualisation des ressources humaines, matérielles et financières», a-t-il indiqué.

La signature de convention entre FASOREN et ses partenaires, de l'avis du Pr Ouaro, va permettre d'interconnecter FASOREN aux autres réseaux nationaux de la sous-région connectés à WACREN.

«La convention de financement va faciliter le financement des frais d'inscription de FASOREN au projet de l'Union européenne (UE) ''Africa connect2" afin de favoriser son adhésion au WACREN comme membre», a-t-il ajouté. Le projet d'interconnexion embrasse tout le système scolaire selon le directeur général de PAAQE.

Quant au directeur général de WACREN, Boubacar Barry, il a souligné qu'Africa connect2 est un projet financé à environ 8 milliards de FCFA par l'UE. Pour lui, WACREN va doter les réseaux nationaux de l'Afrique centrale et occidentale dans les tout prochains mois d'au moins de 1000 Mégas octet (Mo).