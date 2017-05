Cameroun: La première du Prix Agricult'or

La première édition de cet événement qui prime les jeunes entrepreneurs du secteur agricole s'est ouverte mercredi dernier à Yaoundé.

L'agriculture n'est pas un métier de second rang. On peut faire de l'agriculture, avoir de la valeur et être reconnu sur le plan international. De plus, le métier porte le plus grand nombre d'emplois et notamment des emplois durables.

Cette idée a été transmise aux jeunes agriculteurs et ceux voulant opérer dans ce domaine mercredi dernier à Yaoundé, lors du lancement de la première édition du prix Agricult'or.

Cette plateforme confirme l'idée selon laquelle les jeunes répondent à l'appel du chef de l'Etat en s'engageant dans l'agriculture et l'économie numérique, a indiqué le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), Henri Eyebé Ayissi, qui a inauguré cet événement.

Pour lui, cette cérémonie constitue une initiative louable pour amener les jeunes à cerner les avantages qu'offrent ces deux domaines.

« Cet espace constitue donc une vitrine pour que soient encouragés et récompensés les jeunes qui s'intéressent et investissent dans l'agriculture et le numérique », explique le Minader.

Et d'après Edouard Thierry Fegue, directeur général d'Agricultech et régisseur du prix d'Agricult'or, cette plateforme va désormais permettre de primer les jeunes.

D'après lui, il est question de démontrer que l'agriculture est véritablement le socle de l'emploi au Cameroun et à ce titre, il faut un prix comme il en existe dans d'autres domaines.

« Nous pensons qu'à partir de ce jour, l'agriculture a pris un autre envol, celui de la valorisation », se réjouit-t-il.

Il ajoute aussi que cette plateforme récompense les jeunes entrepreneurs ayant des idées de projets, des business plans et ceux ayant déjà démarré et même ceux ayant achevé leurs projets.

L'apport du numérique ici, ce sont ces contacts dont les jeunes peuvent disposer via Internet et même exposer leurs produits.