Burkina Faso: Dialogue politique Union européenne-Burkina Faso

communiqué de presse

Bruxelles — Alpha Barry, Ministre des Affaires étrangères, et les ambassadeurs européens se sont retrouvés lors de la 11e session du dialogue politique Union européenne - Burkina Faso, conformément à l'Accord de partenariat entre les pays d'Afriques, des Caraïbes, du Pacifique et l'Union européenne (ACP-UE), pour faire le point sur l'état de la coopération et l'évolution sociopolitique et économique du Burkina Faso ainsi que de l'espace européen.

A l'ouverture des échanges, l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, Jean Lamy, a indiqué que cet exercice n'est pas seulement un dialogue sur la coordination de l'aide de l'Union européenne, mais aussi « des questions-réponses » sur la gouvernance, les droits humains, la démocratie, les actions extérieures de l'UE, ses stratégies de coopération.

Pour le chef de la délégation de l'Union européenne, en dépit du retrait de la grande Bretagne de l'UE, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les engagements politiques et financiers avec le Burkina Faso seront respectés.

Concernant la lutte contre le terrorisme, M. Barry a salué les actions entreprises par les Etats du G5 Sahel avec l'appui des partenaires membres de l'Union européenne, pour « consolider la coopération déjà fructueuse ». Les pays du G5 Sahel demandent à l'UE de plaider auprès de l'ONU, pour un mandat de l'ONU dans la zone G5 sahel.

Le Burkina a aussi plaidé auprès des membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur du repositionnement des troupes burkinabè déployées au Mali, plus près des frontières.

Lors de la séance, M. Barry n'a pas manqué de fustiger l'attitude de l'opposition politique qu'il dénonce de "vouloir pourrir le mandat du président kaboré".

Pour lui, la tenue du meeting de l'opposition le 29 avril et sa volonté de lancer une motion de censure contre le gouvernement sont injustifiés et une volonté de "lancer une guérilla" contre le gouvernement" : "nous ne voyons pas la ligne rouge de la faute politique grave commise par le gouvernement" et "si c'est juste pour dire qu'il n'y a pas encore engrangé assez de résultats, ce n'est pas avec une motion de censure qu'on va régler le problème.

Il faut laisser le gouvernement travailler, nous sommes seulement à 5 mois de la conférence de Paris sur le PNDES et à 18 mois de la mise en place de ce gouvernement. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on peut tout transformer", a-t-il déclaré.