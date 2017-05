Congo-Kinshasa: La Start-up révolutionne le monde numérique

Pour Al Kitenge, économiste, mentor et coach, les start-up devraient bénéficier de l'appui du gouvernement et du parlement pour booster l'économie du pays.

Il prépare un master en gestion d'entreprise, après avoir fait des études en transport et logistique, ainsi qu'en informatique. Il explique ses débuts dans ce secteur et les motivations de la création de sa plateforme, Les difficultés il ne manquent pas.

« Une start-up est une entreprise innovante, à croissance rapide et à fort potentiel de développement, dont l'activité est centrée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle est conçue pour croître rapidement. Ici en RDC, certains jeunes l'expérimente déjà à travers les réseaux sociaux.

