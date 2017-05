Burkina Faso-Canada - Une loi renforce la promotion des investissements

L'Assemblée nationale a adopté quatre projets de lois au cours de la plénière du jeudi 4 mai 2017, à Ouagadougou. Ces lois concernent la protection et la promotion des investissements entre le Burkina Faso et le Canada, la météorologie, les fonds marins et l'acte constitutif de l'Union africaine sur le parlement africain.

L'accord entre les gouvernements burkinabè et canadien pour la promotion et la protection des investissements signé en 2015 a été ratifié à l'unanimité par les 85 députés votants au cours de la plénière du jeudi 4 mai 2017, à Ouagadougou, sous l'égide du 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Lona Charles Ouattara. Selon les termes du rapport de projet de loi, les accords de promotion et de protection des investissements font partie intégrante des stratégies nationales d'amélioration des échanges économiques.

« Ils constituent un outil indispensable pour l'attraction des investissements directs étrangers et complètent les lois nationales sur l'investissement. Ils sont une interface entre les politiques nationales et internationales sur l'investissement », stipule le document. La négociation desdits accords a pour objectif d'accroitre la confiance entre investisseurs étrangers et ceux du pays hôte, en rendant les règles plus transparentes et en créant un climat plus stable et plus prévisible pour l'investissement.

A la question d'un député qui s'est interrogé sur le fait que le rapport sur l'accord ait mis l'accent sur les intérêts de la partie burkinabè, le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Stéphane Sanou, a rectifié le tir. «Cet accord intervient pour équilibrer les intérêts des deux parties. Il vise à accroître la confiance entre investisseurs burkinabè et canadiens. Je précise que le Canada est l'un des meilleurs investisseurs au Burkina Faso, notamment dans le secteur minier. Chaque partie tire le meilleur dans cet accord », a-t-il argué.

Le deuxième projet de loi examiné par les parlementaires a concerné la ratification de la constitution de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) adoptée en 2015 à Praia au Cap Vert. Ce dispositif légal, indique le projet de loi, a pour vocation de servir de cadre en faveur de la coopération, de la sécurité, du développement socio-économique et de la lutte contre la pauvreté à l'échelle panafricaine, reposant sur une bonne gouvernance et sur les applications de la science météorologique et de ses disciplines connexes.

« L'AMCOMET vise aussi à promouvoir le développement et la diffusion de l'information météorologique afin d'améliorer la gestion des risques de catastrophes, à limiter les répercussions négatives des phénomènes météorologiques extrêmes et du changement climatique sur la société », résume le rapport sur le projet de loi.

Profiter des avantages d'une structure supranationale

A l'issue de l'exposé, les élus nationaux ont adopté la loi à l'unanimité. Le ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Souleymane Soulama, a exprimé sa satisfaction de voir la loi adoptée par l'Assemblée nationale. «Par la ratification de ce texte, le Burkina Faso a posé un acte louable. La météorologie nous permet de prévoir les catastrophes et de prendre un certain nombre de dispositions.

Avec ce texte, nous entrons dans une structure supranationale qu'est l'AMCOMET et cela nous permettra de bénéficier de beaucoup de financements pour les services météorologiques », a-t-il souligné. Le troisième texte de loi unanimement adopté par l'hémicycle est inhérent au protocole sur les privilèges et immunités de l'autorité internationale des fonds marins adopté en 1998 à Kingston en Jamaïque.

L'Autorité internationale des fonds marins vise à limiter les risques de surexploitation des ressources marines au détriment des générations futures et à prévenir les conflits entre Etats. L'autorité s'occupe également de la gestion du patrimoine commun que constitue la zone internationale des fonds marins qui va au-delà des limites des juridictions nationales.

Pour ce qui est du quatrième projet de loi adopté par l'ensemble des votants du jour, il a porté sur le protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine sur le parlement panafricain adopté en 2014 à Malabo en Guinée équatoriale. Ce protocole a pour objectif de renforcer le parlement panafricain en favorisant la participation effective des peuples au développement et à l'intégration économique du continent.