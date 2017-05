Burkina Faso: Chambre de commerce - Trois diplomates échangent avec Mahamadi Sawadogo

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mahamadi Sawadogo, a reçu, le 4 mai 2017 à Ouagadougou, la visite des ambassadeurs de la Tunisie, du Brésil et du Sénégal. Il a échangé avec ses hôtes sur les échanges commerciaux entre leurs différents pays et le Burkina Faso.

Les ambassadeurs de la Tunisie Mohamed Kahloun, de la République Fédérale du Brésil, Régina Celia de Olivera Bittencourt et du Sénégal, Antou Coulibaly/Diallo se sont rendus successivement, le jeudi 4 mai 2017 à la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso (CCI-BF) pour, d'abord, féliciter le président Mahamadi Sawadogo pour son élection et parler, ensuite, d'échanges commerciaux entre leurs pays.

L'ambassadeur tunisien, M. Kahloun, premier à être reçu, a fait savoir que sa visite avait pour objet de coordonner les actions des mois à venir entre les deux pays. « Nous avons enregistré des motifs de satisfaction de collaboration entre les deux pays, surtout dans le domaine du secteur privé. Nous avons organisé tout recensement un forum économique entre les secteurs privés dans le cadre de la visite du chef du gouvernement tunisien.

C'était une visite très enrichissante qui a permis de renforcer davantage la coopération économique entre nos deux pays. Nous prévoyons une fois de plus un autre forum économique tuniso-burkinabè », a-t-il déclaré.

Quant au deuxième visiteur du jour, l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil, Régina Celia de Olivera Bittencourt, elle est convaincue que la coopération entre les deux pays peut encore les rapprocher davantage.

« Le premier diplomate est le commerçant qui met en exergue toutes ses relations pour établir des rapports d'intérêt général entre les pays. Mon travail est politique mais, je compte sur le Président Sawadogo pour entretenir de bonnes relations entre nos deux entités », a-t-elle indiqué.

Booster le commerce

Le troisième visiteur, l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, Antou Coulibaly/Diallo a fait comprendre que depuis belle lurette, les liens de coopération ont toujours été au beau fixe entre le Burkina Faso et le Sénégal. Sa visite, a-t-elle déclaré, a été un partage d'expériences pour mieux renforcer les liens d'échanges commerciaux.

Le président de la CCI-BF, Mahamadi Sawadogo, qui s'est réjoui de ces différentes visites, a dit travailler depuis son élection pour booster les relations commerciales et d'affaires entre les pays hôtes. «La Tunisie est reconnue dans le domaine informatique et le textile, en échange, nous allons leur proposer nos minerais, fruits et légumes », a-t-il signifié.

Pour le Sénégal, M. Sawadogo a souligné que le niveau de flux commercial entre ce pays et le Burkina Faso est actuellement faible. Cependant, selon lui, les deux pays font des prospections au port de Dakar « Nous avons prospecté des espaces qu'ils ont voulus mettre à notre disposition et des études sont en vue pour voir comment nous pourrions investir par le port de Dakar que nous considérons comme source d'approvisionnement », a affirmé Mahamadi Sawadogo.

Quant au Brésil, il a annoncé des importations de 20 à 30 millions de dollars, essentiellement, basées sur des produits comme le sucre, l'acier et quelques machines mécaniques. En revanche, a-t-il déploré, presqu'aucun produit n'est exporté du Burkina vers ce pays.

Des signatures de conventions entre les deux chambres de commerce sont prévues pour mieux développer leurs relations commerciales.