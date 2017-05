Afrique: La Chine devient le plus grand contribuable à l'investissement sur le continent

Luanda — L'investissement chinois en Afrique a augmenté de façon spectaculaire, ce qui rend ce pays le plus grand contribuable au capital de l'investissement étranger direct (IED) et des emplois en Afrique en 2016, selon le dernier rapport d'attractivité africaine publié par Ernst & Young (EY).

Depuis 2005, la Chine a investi dans 293 projets en Afrique avec un investissement total de 66,4 milliards américains en créant 130.750 emplois, selon le rapport.

Les données publiées par EY, une entreprise des services professionnels basée à Londres, révèlent également la diversification des investissements chinois dans plus de pays, couvrant les pays riches en ressources comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Angola, et les exportateurs agricoles comme le Kenya.

En 2016, le nombre d'emplois crées par les projets chinois d'IDE a battu le record plus que le double du nombre en 2015, et plus de trois fois le nombre d'emplois créés par le second plus grand investisseur, les États-Unis, selon le rapport.

"Cela met en évidence l'impact de l'IDE chinois en créant les emplois en Afrique", a-t-il ajouté.