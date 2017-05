Angola: Le gouvernement de Luanda assure un soutien continu aux familles

Luanda — Le vice-gouverneur de Luanda pour le secteur politique et social, Jovelina Imperial, a déclaré vendredi que son institution fera de tout son mieux pour continuer à valoriser et assurer dignité aux familles, afin de construire une société de plus en plus solidaire.

Prenant la parole à l'ouverture du 20e Conseil provincial de la famille de Luanda, Jovelina Imperial a dit que pour atteindre cet objectif, il doit y avoir au sein des familles de Luanda l'esprit d'amour, d'affection, du respect et de la fraternité.

Ainsi, le vice-gouverneur souhaite qu'à la fin de la réunion il y ait des recommandations qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des familles à Luanda.

Selon elle, les questions qui vont être traitées à la réunion constitueront des matières pour une réflexion profonde sur la situation sociale des familles et leurs responsabilités pour leur protection.

« Avec la contribution des entités et des experts, ici présents, nous espérons que les familles et les institutions sortent d'ici renforcées et formées pour faire face aux divers problèmes que les familles font face», a-t-elle souligné.

Dans cette rencontre, les participants discutent des thèmes tels que « les systèmes de protection sociale de l'Etat et sa portée aux familles vulnérables», «la peine et ou dépénalisation de l'avortement à la lumière du nouveau projet de code pénal», «le rôle de la famille dans la prévention de la grossesse et les mariages précoces ", divisés en plusieurs panneaux.