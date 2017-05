Angola: L'Impôt sur le revenu est le plus représentatif du système fiscal du pays

L'actuel contexte économique et financier du pays, selon lui, est le fruit de la chute du prix de baril de pétrole sur le marché international qui a causé des difficultés au secteur économique et aux hommes d'affaires qui continuent de se plaindre de son impact dans l'activité des entreprises.

Júlio Londa, qui se confiait à l'Agence Angola (Angop) en marge du séminaire sur l'impôt industriel, ses principales caractéristiques et ses méthodologies de paiement, a dit que les recettes en fonction d'impôt non pétrolier sont estimées à 1,7 trillions de kwanzas cette année.

Luanda — L'impôt sur le revenu des activités des entreprises continue d'être le plus représentatif dans le système fiscal angolais, et avec une grande projection dans le budget général de l'Etat, selon les estimations pour cette année, qui cite une perception de 542 milliards, 695 millions, 985 mille 264 Kz, selon le directeur général de l'Administration Générale de l'Impôt (TFA), Júlio Londa.

