Burkina Faso: Procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré - La défense obtient un nouveau report

Le procès des ex-ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a, à peine, repris, jeudi 4 mai 2017 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou, qu'il a, de nouveau, été reporté au lundi 8 mai, pour accorder « un peu de temps » aux avocats de Baba Hama et Baba Diémé, pour s'imprégner du fond du dossier.

La deuxième audience du procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a duré à peine deux heures et demie. Après deux audiences tenues en l'espace d'une semaine, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Jeudi 4 mai 2017, deuxième jour d'audience, seules des questions de forme sont débattues à travers deux exceptions de jugement soulevées par les avocats des accusés.

De prime abord, ce sont les avocats commis à la défense du ministre de la Défense, Blaise Compaoré, qui décochent une première flèche. Dans un premier temps, à l'appel du prévenu Blaise Compaoré, Me Pierre Olivier Sur, avocat au barreau de Paris et Me Abdoul Karim Ouédraogo, avocat au barreau de Ouagadougou se présentent en qualité de représentants de l'ancien ministre Compaoré.

« Je note qu'il est absent », dit le président de la Haute cour de justice (HCJ), Bèbrigda Mathieu Ouédraogo. « Mais représenté », rétorque l'avocat parisien. Le président l'ignore et continue son appel. Il note l'absence des mêmes six ex-ministres qui n'ont pas répondu présents à l'ouverture du procès. Même scénario au moment de vérifier les conseils des prévenus.

Le président s'en tient à constater l'absence de Blaise Compaoré. Alors, les deux avocats reviennent à la charge. Ils présentent cette fois, un mandat au président de la HCJ, qui leur donnerait droit, selon eux, à représenter l'ancien ministre de la Défense et président burkinabè.

Le parquet s'en mêle. « M. Blaise Compaoré a été cité à parquet après des recherches qui se sont révélées infructueuses », informe le procureur près la haute juridiction. Et par conséquent, interprétant « a contrario » l'article 417 du Code de procédure pénale, il en déduit que ledit prévenu ne comparaissant pas, il ne peut être valablement assisté par un conseil.

Me Pierre Olivier Sur prend la parole sans y être autorisé par le président. S'en suit un débat entre praticiens du droit ; des articles du code de procédure pénale sont cités et chacun les interprète à son profit.

« Je ne suis plus avocat défenseur, mais avocat observateur »

Le juge Bèbrigda Mathieu Ouédraogo tranche : « je suis désolé Me (Sur), vous avez pris la parole sans avoir été autorisé. Je m'excuse mais je vais vous demander de rejoindre votre place ». Et devant l'insistance de Me Abdoul Karim Ouédraogo, le président s'impose : « il en est ainsi décidé ». L'avocat français de s'indigner : « Monsieur le président, je quitte l'audience.

Je ne suis plus avocat défenseur, je suis avocat observateur ». Le jugement reprend son cours, et le président invite tous les acteurs à faire preuve d'humilité et de sérénité pour permettre de faire la lumière sur « ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive » depuis à peu près 30 mois. Mais le procès bute encore sur une question de forme. Cette fois, c'est une question préjudicielle relative à la composition régulière de la Cour qui est soulevée par l'ensemble des avocats.

Ils contestent la nomination de la juge Mme Elisabeth Bado née Somé parmi les magistrats qui composent la HCJ. A tour de rôle, et en ordre de bataille, ils se succèdent à la barre pour défendre leur position selon laquelle le président de la Cour de cassation n'avait pas autorité pour nommer une magistrate qui relève du Conseil d'Etat. Ils demandent au tribunal de constater cette irrégularité avant toute chose. Le ministère public objecte que le fait de relever du Conseil d'Etat n'entache nullement la nomination de la juge.

La Haute cour tente de poursuivre avec les autres éventuels avant de statuer. Elle est stoppée par la pugnacité des avocats qui font observer qu'on ne peut pas continuer sans statuer sur le cas de Mme Bado.

Après un conciliabule entre les membres de la Haute cour, le président décide d'une suspension de 15 minutes pour délibérer sur ce point. 20 minutes après, la Cour est de retour. Elle « se déclare incompétente pour connaitre de la question ». Le président ordonne la poursuite du procès, au grand dam des avocats qui maintiennent que « la cour est irrégulièrement constituée ». Intervient alors un second blocage.

Un nouveau report

Me Drissa Badini et Me Odilon Gouba, avocats respectifs des accusés Baba Diéné et Baba Hama, demandent plus de temps pour connaître du dossier de leurs clients. Ils ont été commis d'office « seulement » à la veille de l'audience (le 3 mai 2017). D'où leur requête de reporter le jugement afin de leur permettre d'assurer sereinement la défense de leurs clients.

Cela, parce qu'ils « n'entendent pas faire de la figuration ». Le parquet reconnait que cette demande est légitime et propose au président de la Cour de renvoyer les débats en ce qui concerne ces deux prévenus en fin de rôle. D'ailleurs, précise-t-il, c'est une faveur qui est faite aux deux ex-ministres qui, au début, n'ont pas manifesté le besoin de se faire assister par un avocat. Encore qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle et non criminelle

Ces dernières précisions ont le don de susciter une levée de boucliers du côté des avocats. D'abord, les deux avocats commis d'office font remarquer le caractère unique, donc indissociable du dossier. « Nous sommes intéressés par tous les débats qui auront lieu et les déclarations des uns et des autres », répliquent-ils. Solidairement, tous les conseils passent devant la Cour pour réclamer le report, se basant sur des principes « constitutionnels» de bonne justice.

« Nous tombons des nues. Nous avons un confrère qui a de l'expérience et qui composent votre juridiction... », dira Me Salembéré, faisant référence à Me Bénéwendé Stanislas Sankara, membre de la Cour. « Le droit positif burkinabè ne permet pas qu'on juge des faits criminels en matière correctionnelle », s'offusque un autre. La menace d'un déport (dessaisissement volontaire) des deux avocats est mise dans la balance.

Le doyen des avocats, Me Frédéric Pacéré Titinga se mêle à la danse : « Les tournures posent le problème du respect des droits de la défense. Il s'agit dans cette affaire, d'accusés spéciaux. Le doyen que je suis vous le demande (NDLR : le report) pour ne pas mettre en œuvre une justice escamotée ».

Le président Ouédraogo décide encore d'une suspension de 15 minutes pour permettre à la Cour de statuer sur la question. Leur concertation durera encore une vingtaine de minutes. Au sortir, le verdict donne une première victoire aux avocats. Le report est accepté, mais juste pour quatre jours. Le procès reprend lundi 8 mai 2017 à 9H.