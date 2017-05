Guinée: Labé - Les ordures inondent la ville après les premières pluies

Après les premières pluies tant attendues ,déchets et odeurs insupportables ont repris droit de cité au centre ville de Labé où est installé le quai de collecte d'ordures.

Djeinabou Poreko une marchande sur les emprises de la Sassée condamne le comportement dénudé de civisme de certains marchandes :

« les ordures sont si volumineuses que les gens déversent certains déchets sur la chaussée, c'est ce qui nous fatigue davantage mais ils font la sourde oreille aux conseils et avis qu'on peut leur donner... .. »

Aliou Kanté autre citoyen fait le plaidoyer de délocaliser le quai de collecte des ordures car pour lui la cohabitations hommes et ordures se fait de plus en plus impossible si on veut préserver la santé humaine .

Une autre mareyeuse sous le sceau de l'anonymat demande à ce que les déchets produits soient collectés en un endroit unique et que l'entretien des lieux soient collectif car une seule personne ne peut assainir pour tous.

Du côté de la commune le président de la délégation spéciale est écœuré par l'incivisme et déplore le mauvais état du "vieux" camion tristement célèbre pour la récurrence de ses pannes depuis l'ancienne équipe que pilotait El hadj Amadou Thiam :

« le vieux camion que nous avons ne travaille pas et ce n'est qu'hier qu'on a pu le dépanner et si vous vous rendez maintenant au quai vous verrez qu'on est entrain de ramasser. Les marchands qui sont au niveau de Sassée et du Yenguema ne font qu'envahir la chaussée de déchets on en a marre et nous apprêtons à prendre de nouvelles mesures. »

Très souvent les citoyens revendiquent de payer des taxes mais Ibrahima Nafadji Diallo receveur communal a précisé qu'il s'agit là d'une taxe d'occupation et qu'il serait nécessaire que les marchands payent une taxe pour l'assainissement.

A noter que la question de l'insalubrité est le point nodal sur lequel toutes les équipes communales ou presque de Labé se sont cassées les dents.