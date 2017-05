Guinée: 14 mai 2017, commémoration de la 33e année de la disparition de Cheikh Alhadji Hafiziou

Le Djantal Karamokomen Alhadji Hafiziou est un évènement de souvenir et de commémoration instauré pour permettre des retrouvailles régulières de la famille physique et morale du très saint Cheikh. Le Djantal est également une occasion de retour à la source de tous les talibés et de tous fidèles désireux de puiser la bénédiction, le secours et l'assistance de la lumière hafizienne.

Il a été convenu de célébrer le Djantal le dimanche 14 mai à Dixinn dans la concession du défunt. Cette commémoration est en souvenir du dimanche 4 mars 1984 date à laquelle le guide Alhadji Hafiziou (RTA) prit le départ vers le Très Haut Eternel Bien Amé Allah (SWT).

Le Cheikh Alhadji Hafiziou, Grand Waliou de Guinée, fut le maitre coranique spirituel de plusieurs générations. Né en 1901 et décédé le dimanche 4 mars 1984 il fut l'Imam de la mosquée d'Almamya durant 45 années. Sa demeure était une école coranique et une Université Théologique où la dévolution, la piété étaient la boussole et le mode de vie. A l'occasion de ce 14 mai, nous commémorons l'anniversaire de son départ vers Allah.