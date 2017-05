Guinée: Faits-divers - La police extorque un million de francs à une victime de vol de moto

Tout heureux l'homme se présente avec les documents et après vérification tout est conforme normalement il récupérait sa moto sauf que l'agent en charge de l'affaire exige un million pour payer un gage supposé du receleur, l'homme n'est pas d'accord et manifeste son refus avant de réaliser qu'il n'irait nulle part avec sa moto sans payer.

Aux dires des hommes de "loi 'un acquéreur avait été trouvé mais ne détenait pas les 5 millions exigés et n'avait sur place qu'un million qu'il laissa en avance, c'est entre temps que les services de sécurité mettront le grappin sur le jeune neveu et la moto et prendront les cordonnées du sieur Diogo pour qu'il se présente avec les pièces de l'engin aux fins de récupération.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.