Congo-Brazzaville: Forêt - Les exploitants tenus à transformer plus le bois au niveau local

Les exportations congolaises de bois sont réalisées vers les pays d'Asie et de l'Union européenne (UE). Elles ont été estimées à 937.732,40m3 de bois en 2015 contre 1.058.807,37m3 en 2014 et 1.027.665,88 m3 en 2013.

La transformation plus poussée du bois au plan local permet d'augmenter la valeur ajoutée du secteur forestier dans l'économie du pays. Elle favorise également la création des emplois et l'amélioration des conditions de vie des communautés vivant en milieux forestiers.

«Si ces partenaires ne respectent pas les cahiers de charges, a-t-il précisé, on n'arrête avec eux. Les grumes ne peuvent plus sortir au rythme où elles sortent aujourd'hui. L'amende, c'est bien beau, mais ce que nous voulons, c'est la production nationale. C'est un problème décennal, ils ont eu du temps pour s'ajuster».

«Depuis dix ans, on a dit qu'il faut transformer le bois chez nous. Malheureusement, certains de nos partenaires préfèrent exploiter les grumes. En ce moment là, on les taxe, ils préfèrent payer les amendes, même si c'est un peu cher, au lieu de faire l'industrialisation», a-t-il déploré.

