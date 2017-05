Togo: Mawussi Kakatsi confirme que la CEET va mal

Les surveillants de l'administration pénitentiaire sont en colère et réclament de meilleures… Plus »

L'autre problème qui pèse sur la CEET est le moyen financier. Le personnel est toujours patient de voir la CEET dans ses propres locaux dignes de ce nom. Mais M. Kakatsi fait comprendre une réalité à ce dernier. Selon le Directeur Général, « on ne construit pas tant qu'on n'a pas une bonne fondation, notamment sur le plan économique ». Il précise que CEET, actuellement, n'est pas en mesure de déployer un projet de construction de son siège. Le préalable à faire, c'est d'asseoir la société au niveau de sa trésorerie et au niveau de sa viabilité financière ».

Conscient que les grands défis ont toujours été relevés par un personnel qualifié, expérimenté, engagé, et dévoué, il rassure : « pour les besoins en ressources humaines, nous sommes à pied d'œuvre. Les mesures sont déjà prises et en temps opportun, les partenaires sociaux seront associés au déploiement du processus ».

« Nous sommes dans un secteur industriel où la maîtrise des processus est nécessaire pour pouvoir garder la performance », a reconnu le Directeur Général de la CEET. Malheureusement, a-t-il déploré, « la CEET est à un moment charnière de la gestion de ses ressources humaines. Les compétences les plus avérées sont presque en train de partir ». Certes de nouvelles têtes rentrent dans le circuit, mais encore faudrait-il qu'ils soient formé et « cette maîtrise a besoin du temps », a-t-il déclaré.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.