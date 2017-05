Sénégal: Santé de la reproduction - Un responsable belge salue le modèle sénégalais

Dakar — Le Vice-Premier ministre et ministre à la Coopération et au Développement du Royaume de Belgique, Alexander De Croo a salué le modèle sénégalais dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, ainsi que sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes (SRAJ).

"Nous sommes charmés de voir plusieurs acteurs s'investir en même temps dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile avec une combinaison d'interventions des organisations de la société civile, des leaders religieux, mais aussi du pouvoir public" a-t-il confié à l'APS lors de sa récente visite au Sénégal.

Alexander De Croo était venu s'imprégner des interventions du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en matière de santé et droits sexuels et reproductifs et protection contre les violences, les abus et la traite.

"Au Sénégal, on voit des jeunes qui s'adressent à leurs copains et copines pour les convaincre d'adopter de bons comportements, sans compter près de 1000 personnes qui appellent sur la ligne verte +Guidima+", a-t-il dit, soulignant que c'est "un succès inestimable" dans le cadre de la SRAJ.

La Belgique continuera à travailler avec un plan élaboré sur 5 ans où la sexualité reproductive sera un élément important, basé sur le projet de la ligne verte "Guindima", a t-il indiqué, assurant que ce plan sera doté de plus de moyens pour pouvoir atteindre plus de personnes.

"On va donner plus de financements dans ce domaine-là, mais ce qui nous rend le plus heureux, c'est de voir que nous avons des partenaires engagés qui ont les mêmes idées que nous et l'ouverture d'esprit de parler de la santé sexuelle et reproductive", a t-il dit.

Le ministre belge a rencontré des acteurs communautaires et l'équipe cadre du district de Popenguine pour s'enquérir des avancées en matière de planification familiale et de la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes.

Cette visite au Sénégal s'inscrivait aussi dans le cadre du suivi de la Conférence Internationale "She Decides" qui a eu lieu à Bruxelles le 2 mars 2017 sur les droits humains des femmes, en particulier en ce qui concerne leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs, a t-il souligné.

"La raison initiale de cette visite, (une idée) de la Belgique, la Suède, des Pays Bas et du Danemark, est de donner une réponse à la décision du président américain Donald Trump de ne plus financer des organisations comme l'UNFPA qui travaille dans santé reproductive et sexuelle" a-t-il dit.

A l'en croire, "cette décision va à l'encontre du bon sens, si l'on sait que ces dernières années, il y a eu des progrès incroyables, notamment la forte baisse enregistrée sur la mortalité maternelle, mais également la baisse sur la mortalité infantile" et "si on arrête de faire ces efforts là, ce serait faire un pas en arrière", note-t-il.

"(....) Nous avons préféré regarder ce que nous pouvons faire ensemble et nous sommes content de voir que le Sénégal est aux avant-gardes sur ce sujet", a salué e Vice Premier ministre Belge.

Lors de la Conférence "She Decides" à Bruxelles, quelque 180 millions d'euros ont pu être rassemblés pour compenser le financement de la partie américaine, a t-il rappelé.

"C'est un effort soutenu, mais on continuera à le faire et à capter l'adhésion de partenaires privés qui ont aussi un rôle à jouer",a t-il ajouté.

"Mais si on veut réaliser quelque chose, il faut que les hommes et les femmes d'autres contrées s'inspirent de l'exemple du Sénégal qui est en train de réussir de bonnes choses dans le cadre de la santé reproductive et sexuelle", a t-il dit.