Sénégal: Inauguration du bâtiment de l'Institut Confucius de l'UCAD, lundi

Dakar — Le Vice-président de la République populaire de Chine, Li Yuanchao, va inaugurer lundi le bâtiment de l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), annonce la cellule de communication du Rectorat dans un communiqué.

La cérémonie est prévue de 09h à 09h45 à l'UCAD 2, qui abrite cet institut dont le bâtiment "a été entièrement financé et équipé par la Chine et a pour missions l'enseignement de la langue et de la culture chinoise", précise le communiqué.

De "plus de 1000m2", le nouvel immeuble "construit et équipé par la Chine sera réceptionné au campus pédagogique. C'est un ensemble composé de salles de cours, de salles audio-visuelles, d'un ensemble multifonctionnel, d'une bibliothèque et d'une salle d'exposition", ajoute-t-il.

L'idée de la création d'un Institut Confucius à l'UCAD, "le 32ème institut Confucius à travers le monde après le premier créé à Séoul en Corée du Sud", procède de la visite à Dakar du président chinois HU Jintao au Sénégal, en 2009, rappelle le communiqué.

Selon la même source, l'enseignement de la langue chinoise a démarré à l'UCAD depuis 2013, avec 500 étudiants formés depuis cette date.