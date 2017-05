Sénégal: Vers la création d'un Bureau d'information gouvernementale

Dakar — L'Etat du Sénégal va mettre en place un Bureau d'information gouvernementale (BIG), une structure dont la mission consistera à "assurer le droit à l'information du citoyen sur les politiques publiques et l'action du gouvernement", a appris l'APS, vendredi, à Dakar.

D'après un projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du BIG, cette structure sera chargée de "diffuser auprès de la presse et du public des informations sur l'action gouvernementale".

Sa tâche consistera aussi à "réaliser des campagnes d'information et des études d'opinion", "analyser l'évolution de l'opinion publique et le contenu des médias" et à "veiller à la cohérence des informations publiées par les différentes sources d'information gouvernementale".

Le BIG cherchera également à "contribuer au renforcement des capacités techniques et managériales des structures qui travaillent autour de l'information publique".

Il aura pour organes un comité d'orientation stratégique (COS) et une direction. Le COS, organe d'orientation du BIG, sera présidé par le ministre auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, qui "fixe les directives et les orientations stratégiques à exécuter par le BIG, dans le cadre de ses missions".

Le BIG sera dirigé par un directeur, "nommé par décret, parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A ou assimilés". Il lui reviendra de prendre les mesures visant "la bonne marche du BIG" en assurant "l'exécution des directives et orientations du COS".

Il sera notamment chargé, sous l'autorité du ministre auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, "d'élaborer les programmes de travail du BIG, approuvés par le Premier ministre".

Il est de même appelé à "veiller à la régularité de la production des états financiers du BIG", de "préparer le budget du BIG et de l'exécuter en qualité d'ordonnateur des dépenses".

Le BIG va comporter un Pôle de communication gouvernementale, un Pôle Information sur l'action du gouvernement, un Pôle Observatoire de l'opinion et un Pôle formation.