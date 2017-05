Sénégal: Une "attention particulière" doit être accordée au suivi-évaluation de la LSPD du MEFP

Dakar — Le ministre délégué chargé du budget, Birima Mangara, a insisté vendredi à Dakar sur la nécessité d'accorder "une attention particulière au pilotage stratégique, à la mise en œuvre, et au suivi-évaluation" de la lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

"Si la formulation d'une stratégie sectorielle est un préalable nécessaire, elle ne garantit pas pour autant, sa réalisation. Ainsi, nous devons accorder une attention particulière au pilotage stratégique, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation", a-t-il soutenu.

M. Mangara présidait l'atelier de partage de la LPSD du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP) qui s'étend sur la période 2017-2021.

Selon lui, "le pilotage stratégique de la LSPD sera assuré par un comité qui jouera un rôle de veille et de supervision".

M. Mangara a précisé que "La LSPD sera adossée aux principes de la Gestion axée sur les résultats (GAR), conformément aux dispositions du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'UEMOA pour garantir l'atteinte des objectifs fixés".

Il a relevé que tous les ministères doivent désormais "élaborer et exécuter des budgets programmes articulés aux stratégies sectorielles, plans de développements stratégiques, contrats de performance et plans d'actions des services en adéquation avec les cadres des rendements préétablis".

De même, le dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la LSPD articulé au Cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques (CASE), sera mis en place, a soutenu le ministre délégué chargé du Budget. "D'ailleurs, un rapport de suivi de performance sera élaboré annuellement", a-t-il ajouté.

Il a rappelé qu'une analyse-diagnostic exhaustive et détaillée des fonctions-clés du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan , à travers la gestion de l'économie, des finances publiques et de la gouvernance institutionnelle, a permis d'identifier les forces et faiblesses relatives au développement du département.

Au regard des éléments du bilan-diagnostic et des orientations du Plan Sénégal émergent (PSE), M. Mangara estime que les défis sont essentiellement liés, d'une part à la consolidation des acquis et à la levée des contraintes et d'autre part à la prise en compte des priorités définies dans ledit plan.

Le Sénégal a initié depuis 2000 d'importantes réformes pour maintenir sa stabilité macroéconomique et financière, accélérer la croissance, réduire la pauvreté en vue de répondre plus efficacement aux préoccupations des populations.

Dans ce cadre, le gouvernement a mis en œuvre deux Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), suivis du Document de politique économique et sociale (DPES, 2011-2015), actualisé fin 2012 à travers la Stratégie nationale de développement économique et social (SNDS, 2013-2017).

En 2014, le Plan Sénégal émergent (PSE) a été adopté comme nouveau référentiel de la politique économique et sociale. Ce référentiel repose sur la Gestion axée sur les résultats(GAR).