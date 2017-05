Afrique du Sud: Crise politique en RSA - Ex-présidents et fondations se mobilisent

Les ressources naturelles du Sahara marocain sont exploitées dans le cadre du droit international et des… Plus »

Le président Thabo Mbeki a rappelé que la crise actuelle mérite une réponse urgente. « Il est impossible de nier la maladie de notre politique et de notre économie qui entame notre cohésion sociale et nationale », a-t-il déclaré.

Les anciens présidents sud-africains Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe et le dernier président du régime d'apartheid Frederik de Klerk se sont associés avec plusieurs fondations pour lancer un « dialogue national » sur la crise politique que traverse actuellement le pays. Cette plateforme doit permettre aux Sud-Africains de réfléchir à l'avenir économique et politique de l'Afrique du Sud et les aider à s'engager.

