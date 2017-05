Cote d'Ivoire: Loi sur les médias en RCI - Les journalistes s'invitent au Parlement

« On n'est pas obligé de mettre en exergue ce qui nous divise », a-t-il insisté. Comme lui,… Plus »

Pour les hommes de médias, la nouvelle loi controversée met plus l'accent sur les sanctions que sur les innovations. Elle comporte en son article 90 des peines d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans, et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA pour quiconque par voie de presse incite au vol, au pillage, au meurtre, à la xénophobie, à la haine tribale.

Dès l'entame de son discours devant les parlementaires, le ministre Bruno Koné a été interrompu dans son élan par les journalistes ivoiriens venus participer à la séance. Ces derniers ont déployé une banderole en plein hémicycle sur laquelle on pouvait lire « Non à l'emprisonnement des journalistes ».

Les journalistes de Côte d'Ivoire se sont invités vendredi 5 mai au Parlement pour protester contre les projets de loi portant sur le régime juridique de la presse et de l'audiovisuel que le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste Bruno Koné présentait devant la Commission des affaires sociales et culturelles. C'est la première étape de l'examen de la nouvelle loi sur la presse. Après ce passage en commission, le texte sera débattu en séance plénière par les députés.

