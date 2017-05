Somalie: La double stratégie du dispositif militaire américain au pays

En Somalie, le ministre des Travaux publics et de la Reconstruction a été tué par balle mercredi… Plus »

La stratégie américaine en Afrique, et donc en Somalie, repose sur deux principes, l'empreinte légère et la feuille de nénuphar. L'empreinte légère consiste à s'appuyer sur des partenaires locaux, formés et équipés à la lutte antiterroriste. La feuille de nénuphar revient à privilégier de petites implantations discrètes et disséminées dans plusieurs pays.

Un soldat américain a été tué en Somalie jeudi 4 mai et deux autres ont été blessés lors d'une opération contre les insurgés islamistes shebabs à une soixantaine de kilomètres de Mogadiscio. A la mi-avril, les Etats-Unis avaient annoncé l'envoi de quelques dizaines de soldats en Somalie pour conseiller et assister les forces somaliennes.

