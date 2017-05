Sénégal: Verbatim d'un Ebola

guest column

Une soirée d'audience normale. La ministre recevait une délégation d'investisseurs étrangers qui étaient intéressés à faire des hôpitaux au Sénégal.

On les a introduits et nous avons discuté de nos besoins, où est-ce qu'ils se situaient et comment nous voulions renforcer notre carte sanitaire, c'est-à-dire notre répertoire de postes et centres de santé sur l'ensemble du pays. Ils nous ont convaincu de leur expérience et la ministre a demandé qu'ils visitent et discutent avec nos services techniques sur nos normes et les spécifications, avant de nous revenir avec un dossier plus complet. Ils ont pris congé et je suis resté un peu plus pour discuter de dossiers divers. En quittant, elle me dit que nous devrions, nous tous de son équipe, de bien nous reposer cette nuit-là.

Eh bien, ce matin-là, ceux qui se sont réveillés tôt ont vu sur leur téléphone un message demandant une réunion à 8 heures dans le bureau de la ministre. Elle a démarré la réunion en disant que l'Institut Pasteur de Dakar lui avait notifié, qu'après des analyses précises et répétées, que l'échantillon de sang reçu de l'hôpital de Fann était positif au test Ebola et qu'on considérait que notre pays va notifier son premier cas Ebola. Elle avait averti ceux de droit dans la nuit et qu'il nous fallait prendre les dispositions pour faire face à ce qui nous arrive, que ce sera nécessairement une lutte de longue haleine. Elle a demandé à Mbaye Diouf de préparer une conférence de presse pour la fin de la matinée. De même, elle m'a dit d'aller vérifier, avec le directeur de la Maladie, ce qu'il en est du malade et de son itinéraire depuis qu'il est venu à l'hôpital de Fann. Et que nous parlions avec les chefs de service de l'hôpital en présence du directeur de l'hôpital de l'existence du premier cas de la maladie à virus Ebola au pays, de se préparer à ce que cela pourrait avoir comme impact dans leur centre hospitalier.

Nous filons à l'hôpital, en passant par la porte arrière, et sommes reçu par le Dr Kâ qui nous amène au pavillon spécial du Service des maladies infectieuses. Le malade est isolé dans la dernière salle du pavillon et une barrière de sécurité est édifiée. Nous lui parlons donc à distance, et il est très expressif, coopérant et manifestement très inquiet de sa situation. Il nous dit donc la vérité même si cela était contraire à ce qui avait été dit ailleurs. Nous confirmons donc qu'il s'agit d'un étudiant, un homme de 21 ans, mince et assez clair de peau, venant de Guinée pour voir sa famille à Dakar. Il était arrivé à la frontière, a poursuivi son voyage par Kalifourou et a rejoint Dakar par une voiture « taxi brousse » de 7 places. Il est arrivé à la gare routières des Baux Maraîchers de Dakar où il a ensuite emprunté un taxi jaune orange vers les Parcelles Assainies, Unité 17. Son oncle l'y attendait. Il est tombé malade et mis en isolement pour suspicion de maladie Ebola, prélevé le 26 août 2014 pour confirmation par l'Institut Pasteur de Dakar. La confirmation a été faite le 29 août.

Il avait été connu par le système de surveillance en Guinée après que sa mère et sa sœur aient été admises dans un centre de traitement Ebola, et il était fiché comme un cas contact. Son frère est mort d'Ebola le 10 août après avoir quitté la Sierra Leone pour se faire traiter traditionnellement dans son village. Les services de santé de Guinée ont perdu de vue notre patient et ont signalé sa possible présence au Sénégal. Notre système de surveillance a pris le relais, d'autant que le patient ayant commencé à se sentir mal, a consulté le poste de santé du quartier. Nous l'avons donc isolé, mis au Service des maladies infectieuses et envoyé ses prélèvements sanguins au laboratoire.

Nous rencontrons les chefs de services et je note la perception de la solennité du moment au regard de leurs interventions : ils demandaient les moyens de faire face à ce qui pourrait arriver, nous disant de signifier à la patronne qu'ils vont « gérer » le mieux possible.

Nous repartons au bureau. La ministre avait demandé qu'on l'avertisse à notre retour. Elle était en audience et s'est excusée auprès des visiteurs, nous rejoignant dans la salle d'attente de son cabinet, suivie du Dr Diack, le directeur général de la Santé. Talla et moi lui faisons le point. Elle pose quelques questions, demande une clarification, avant d'aller terminer l'audience en cours et préparer sa conférence de presse. Déjà la grande salle de réunion du ministère était pleine de journalistes et de médias de tous horizons. Mbaye avait ameuté les organes de presse.

En fin de matinée, la ministre a fait face à la presse. Elle a informé les Sénégalais du premier cas Ebola, a dit que ses services en prenaient soin, demandé de ne pas semer la panique dans le pays, assuré que le ministère travaillera dans la transparence et qu'elle tiendra l'opinion publique régulièrement informée. Elle mentionne avoir mis en place un Comité de gestion de la crise et que ce sera une équipe multidisciplinaire et hautement qualifiée. Nous sommes aux aguets, sur nos gardes depuis que la maladie à virus Ebola est apparue au Liberia, Sierra Leone et en Guinée. Nous avions un plan de réponse à Ebola en 3 phases (pré, per et post épidémie). Nous avions déjà commencé un travail d'information auprès du personnel sanitaire et de la population. Nous avions aussi demandé aux communautés d'être plus vigilantes surtout après les fausses alertes de la presse plus tôt dans l'année. Nous avions aussi renforcé la surveillance dans les zones frontalières sud et est.

Lorsque le cas fut annoncé, la phase épidémique est enclenchée et le Comité de gestion de la crise a été élargi à d'autres ministères comme le Tourisme, l'Environnement, la Sécurité publique et l'Enseignement supérieur. De même que certaines Ong dont Médecins sans Frontières déjà présente dans les camps de traitement en Guinée et le Cdc d'Atlanta déjà impliqué au Liberia. Une réunion se tenait chaque matin, tôt entre 7 et 8 heures, pour faire le point et permettre aux équipes d'aller sur le terrain. C'est au cœur de l'épidémie que les choses se jouaient. Le malade atteint d'Ebola a, en effet, séjourné dans une maison où nos services ont répertorié 34 habitants. Il a aussi été en contact avec le personnel de santé des structures visitées. Différents médecins et infirmiers l'ont examiné, touché depuis le poste de santé, et à chaque visite jusqu'à l'hôpital de Fann. Des techniciens de laboratoire ont manipulé ses prélèvements. Toutes les personnes qui ont été en contact avec lui sont identifiées et isolées. Elles ont été mises en quarantaine. Autrement dit, admises à être confinées pendant 21 jours dans un espace défini pour éviter de propager éventuellement la maladie. Il a été répertorié 74 contacts pour lesquels le suivi deux fois par jour était assuré.

Les équipes suivaient les contacts en surveillant la moindre anomalie tant sur le plan physique que psychologique. Mais aussi, il fallait leur donner de la nourriture, de l'eau et du crédit téléphonique pour que chacun puisse communiquer avec d'autres proches sans les approcher. Une épreuve harassante que les équipes devaient gérer avec abnégation et diplomatie. Un travail, par exemple, de 15 jours pouvait être perdu si une faute survenait. Quelqu'un pouvait finir sa quarantaine, mais revenir parce qu'il s'est remis dans les conditions d'exposition initiale. C'est pourquoi tout un quartier pouvait être mis en quarantaine comme les collègues de Sierra Leone l'ont vécu. La gestion d'une épidémie se joue sur le résultat des quarantaines. Le personnel de santé n'en pouvait plus, il montrait une exaspération dont seul le support psychologique des équipes du Comité de gestion pouvait venir à bout.

Au début de l'épidémie, les frontières terrestres étaient fermées, notamment vers le sud. La décision était surtout politique et les partisans ou non de la fermeture trouvaient chacun des arguments appropriés. Cela ne relevait pas de nous et nous devrions faire avec. Toutefois, le Sénégal avait décidé d'ouvrir un corridor humanitaire aérien et maritime pour permettre d'apporter l'aide nécessaire et capitale dans les zones affectées : le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée. Le corridor aérien était au camp Andallah Cissé de Ouakam. Une première aide nous est arrivée par les forces françaises basées à Dakar qui nous ont prêté des tentes ayant permis de démarrer un « terminal H » avec la présence des forces de police, de douane, de santé comme se fut le cas à l'aéroport. Les services du ministère de la Santé ont testé la fonctionnalité du dispositif en se rendant à Conakry avant de l'ouvrir aux passagers et aux avions. Puis, l'armée américaine est arrivée avec des cargos C130 et des militaires Gi's. Elle déposait le gros matériel ici, à Dakar, avant de les transborder dans de petits avions vers Monrovia ou Freetown. C'est la période ou les Dakarois voyaient des avions militaires atterrir et décoller de Dakar de façon inhabituelle. C'est le matériel acheminé d'ici qui a permis de faire la différence dans la gestion d'Ebola dans la sous-région. Les terribles images du Liberia, avec des cadavres abandonnés dans les rues, à la merci des chiens, nous ont tous ébranlées. Les incinérateurs transbordés de Dakar ont permis la crémation de milliers de corps. Il n'y a avait pas de temps pour enterrer les corps ni même de vérifier s'ils avaient des bagues ou des bracelets pouvant détériorer les machines...

De Dakar, plus de 700.000 fonctionnaires du système des Nations unies et des Ong ont utilisé le corridor aérien et un tonnage respectable de matériel acheminé dans la sous-région. C'est aussi au corridor qu'un pays européen est venu « exfiltrer » un de ses ressortissants soupçonné d'être infecté. Un avion spécial est venu le chercher avec une équipe qui exécute une série d'actions mûrement réfléchies. Dans la pénombre du tarmac, en pleine nuit, j'avais l'impression de rêver, de voir un « extra-terrestre » qui repart...

Nous avons reçu des bateaux hollandais et anglais vers et ou de Freetown dans le cadre du corridor maritime.

Pendant tout ce temps donc, notre étudiant guinéen est soigné à Fann. Une protection plus serrée est faite au sein et aux alentours de l'hôpital, certains débordements étant possibles. De jeunes badauds auraient menacé de le supprimer. Les médecins ont pris soin de lui et il a fini par guérir, les tests finaux n'ayant plus relevé de présence de la maladie. Alors, il fallait gérer son retour en Guinée. Il suffisait d'une erreur, que l'on sût que c'était le malade « qui nous amené Ebola pour bénéficier de notre système de santé (?) » ou qu'on s'apprêtait à le faire repartir dans son pays, pour que de possibles débordements surviennent. Nous avons donc profité d'une grande réunion à Dakar, où était présente la ministre, pour le faire partir discrètement vers Conakry, à l'abri des caméras. Les autorités en Guinée n'ont pas voulu recevoir l'avion, mais ceci est une autre histoire... Finalement, il est rentré, déposé par nos services secrets dans un professionnalisme à saluer. La veille de son départ, la ministre avait pensé le garder et l'adopter, a-t-elle dit plus tard. Comme un « trophée de guerre ? » Comme un souci de ne pas l'exposer une fois de retour en Guinée ? Pour le préserver de ces épreuves qui se sont abattus sur lui et sa famille si durement ? Peut-être qu'un jour Awa Marie Coll Seck nous dira... Moi je n'ai pas compris.

Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette épreuve pour nous et dans la sous-région. Ceux impliqués quotidiennement dans la gestion de cette épidémie ont consacré tout leur temps à cela et au détriment de leur travail normal. Ce luxe était impossible pour nous, les défis étaient colossaux et nos systèmes de santé à renforcer. Alors comme au Nigeria, nous avons créé un Centre des opérations des urgences en santé pour faire prévoir et faire face à des situations similaires. Désormais, notre pays dispose d'une structure avec des experts dédiés à Ebola, autres épidémies et catastrophes.

Oui, la ministre avait raison de dire à l'ensemble de son équipe que c'est un travail de longue haleine qui nous attendait une fois qu'Ebola est déclaré chez nous... Et que ce n'était pas un pilotage à vue. C'était attendu.

Par Dr Fadel KANE

Conseiller technique

du ministre de la Santé Et De L'action Sociale