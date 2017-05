Rappelé à Dieu le 22 avril 2017, la nation a rendu un hommage mérité à l'ancien ministre de la Justice, Basile Senghor. La cérémonie a enregistré la présence du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre et du premier président de la Cour suprême.

La nation sénégalaise a rendu un vibrant hommage au Procureur général Basile Senghor, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, rappelé à Dieu le samedi 22 avril 2017. L'oraison funèbre a été prononcée par le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne qui a représenté le président de la République, Macky Sall. « Brillant, serein, rigoureux, distingué et loyal, M. le Procureur général Basile Senghor a été assurément un haut magistrat. Son attachement aux devoirs de son Etat, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité a toujours forgé l'admiration et le respect de tous ceux qui l'ont connu ou approché. Nous garderons de lui le souvenir d'un magistrat courtois et intègre. Parquetier émérite, il a contribué à la formation de toute une génération de hauts magistrats, parmi lesquels je citerai Mamadou Badio Camara, premier président de la Cour suprême », a témoigné le chef du gouvernement.

Pour le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, « au-delà du citoyen dont la discrétion est reconnue par tous, Basile était un homme poli, c'est-à-dire bien éduqué ». « L'homme était discret ; il avait une humilité silencieuse qui était plus éloquente que les plus grands des discours », a laissé entendre Moustapha Niasse. Selon le président de l'Assemblée nationale, le défunt magistrat croyait en Dieu profondément, en l'unicité de Dieu, en la valeur sublime de l'idée de Dieu. Il croyait aussi à l'au-delà et a semé les graines pour cela durant toute sa vie.

Pour sa part, le Premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, a souligné que feu le Procureur général était honnête, rigoureux dans l'application des textes. Il n'en était pas moins bienveillant, particulièrement avec ses cadets qu'il a toujours incités à une conduite irréprochable, dans les juridictions et en dehors des juridictions... « Les comportements empreints d'honneur, de dignité, de délicatesse et de loyauté caractérisent la personnalité de Monsieur le procureur général. Il savait encaisser les coups durs, résultant des aléas de la carrière, comme lors de la réforme de 1992, sans se plaindre, sans gémir, comme il savait accepter des promotions sans jubiler, ni manifester un esprit de revanche », a témoigné le haut magistrat.

Basile Senghor est né le 19 février 1934 à Thiès. Il a fait ses études secondaires à Dakar au Lycée Van Vollenhoven, puis à Paris au Lycée Louis-le-grand, avant d'entamer les études universitaires à la Faculté de Droit de Bordeaux. En janvier 1960, juste avant l'indépendance de notre pays, il a été désigné pour suivre un stage au Centre national d'études judiciaires à Paris par décision du ministre de la Justice de la Fédération du Mali. A l'issue de cette formation, il devient magistrat en 1963 et il a occupé la fonction de procureur de la République à Diourbel, à Thiès, à Kaolack et à Dakar. En 2001, le devoir l'a rattrapé puisqu'il a été appelé à occuper la fonction de garde des Sceaux, ministre de la Justice. A partir de 2003, il s'est consacré, à temps plein, à la Fondation Léopold Sédar Senghor, aux côtés de son frère cadet et ami, le président Moustapha Niasse et d'illustres personnalités.