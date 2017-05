Sénégal: Législatives - Début du dépôt de la caution aujourd'hui

Pour permettre aux meilleurs joueurs africains de rester sur le continent et de profiter des infrastructures modernes de… Plus »

En outre, le document précise que le modèle de cet acte de désignation est disponible à la direction de la formation et de la communication, à la direction générale des élections, à l'avenue Malick Sy angle rue 6, ex Cité Police.

Le Dge rappelle, d'une part, que la période pour effectuer le versement de ladite somme à la Caisse de dépôts et de consignations par le biais d'un chèque de banque est ouverte à partir d'aujourd'hui et, d'autre part, que l'opération de versement est menée par un mandataire muni d'un acte de désignation signé par le ou les responsables de la structure concernée.

Pour la participation aux élections législatives du 30 juillet 2017, le Directeur général des élections, dans un communiqué, informe les représentants des partis et coalitions de partis politiques légalement constituées ainsi que ceux des entités regroupant des personnalités indépendantes qu'ils doivent déposer, à partir d'aujourd'hui, une caution de 15 millions de francs Cfa telle que fixée par l'arrêté N°03397 du 27 février 2017 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

