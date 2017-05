Sénégal: Coopération - Le vice-président chinois à Dakar demain

Pour permettre aux meilleurs joueurs africains de rester sur le continent et de profiter des infrastructures modernes de… Plus »

Ces dernières années, les relations entre la Chine et le Sénégal ont connu un développement fulgurant avec une coopération fructueuse dans tous les domaines, souligne le document reçu à notre rédaction. En septembre dernier, en marge du Sommet du G20 à Hangzhou, en Chine, le président Macky Sall a rencontré son homologue chinois Xi Jinping. Ensemble, les deux chefs d'État avaient décidé de hisser les relations sino-sénégalaises au niveau du partenariat de coopération stratégique global. La visite du vice-président Li Yuanchao donnera, sans aucun doute, une nouvelle impulsion au développement de cette excellente relation bilatérale de coopération amicale et de bénéfice mutuel, conclut le communiqué.a

