Pour permettre aux meilleurs joueurs africains de rester sur le continent et de profiter des infrastructures modernes de… Plus »

De son côté, Biendi Maganga Moussavou, ministre gabonais de la Promotion des Pme et de l'Entrepreneuriat, dont le pays est invité d'honneur à côté de la Côte-d'Ivoire, a souligné que pour le politique, le plus important est de bien comprendre l'écosystème du secteur de l'entreprenariat pour bien faciliter l'éclosion des talents.

Selon lui, en Afrique, il y a une dynamique de mariage qui se fait à travers l'intégration régionale. La politique détermine et oriente. Plus, il y a d'entrepreneurs, plus il y aura des engagements politiques en termes d'accompagnement.

La 5e édition de HUB Africa, Première plateforme des Investisseurs et Entrepreneurs en Afrique, s'est tenue au Parc d'exposition de l'Office des Changes de Casablanca (Route d'El Jadida). L'événement de deux jours a été l'occasion pour des leaders de faire un plaidoyer pour l'intégration régionale.

