Maroc: L'Inde invitée d'honneur du 6ème Festival international de cinéma et de mémoire commune

L'Inde sera l'invitée d'honneur de la sixième édition du Festival international de cinéma et mémoire commune de Nador qui aura lieu du 3 au 8 juillet prochain sous le thème "La mémoire des eaux océanes".

Initié par le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels, le festival a choisi de s'ouvrir cette année sur cette grande nation du septième art «qui continue de nourrir l'imaginaire des cinéphiles », indiquent les organisateurs dans une note de présentation de cette édition.

«C'est un pays qui respire le cinéma. Il incite à la rêverie par le biais de la magie que dégagent le Gange, le Taj Mahal, les maharadjas, les ranis, les fragrances, les saveurs, les couleurs, les danseurs (ses) et bien évidemment les stars bolywoodiennes », souligne-t-on de même source. Parmi les artistes indiens de renom attendus à cette manifestation cinématographique, Rituparna Senguptan, qui a remporté le prix national de la meilleure actrice en 1998 en Inde et Ekta Tiwari désignée notamment meilleure actrice pour son rôle dans le film « Bangle - A tradition », qui participera à la compétition officielle de cette 6-ème éditon. Seront présents également Nipon Dholua, directeur du film «Pratyabhan : A Challenge», Ramkishore Parcha, journaliste et acteur et président fondateur du Festival international du film de Delhi et leur compatriote Sushma Parcha aussi écrivaine et présidente du Circle social qui organise le Festival de Delhi.