Maroc: Un autre regard sur le champ littéraire marocain

La noce littéraire a besoin de voix pour mieux résonner, pour aller encore plus loin ; elle a aussi besoin de générosité et d'engagement pour mieux répandre les saveurs somptueuses du banquet littéraire.

Il ne suffit pas de lire la quarantaine de chroniques de « Parlez-moi de littérature », mais il faudrait les autopsier afin de mieux partager le point de vue d'un observateur désintéressé dont l'unique ambition est de donner plus de visibilité aux auteurs et être en connivence avec eux, derechef par le truchement du caractère d'imprimerie, de quelques instants de littérature.

Car Jean Zaganiaris a une réelle passion pour la littérature qui est la nôtre, pour les auteurs de chez nous. Passion ne veut pas dire seulement inclination littéraire et empathie intellectuelle, mais aussi engagement pour faire connaître et donner à aimer notre champ littéraire.

«Parlez-moi de littérature est un beau morceau de chronique littéraire. Ce recueil, qui s'emboîte dans les deux précédents, « Queer Maroc » (Ed Des ailes sur un tracteur, 2013) et « Un printemps de désirs » (Ed La croisée des chemins, Casablanca, 2014) rapproche Jean Zaganiaris de la multitude et de la réussite littéraire. Affûté d'un regard de sociologue, il use du langage avec finesse pour faire de la chronique littéraire une porte grande ouverte vers les auteurs dont il fréquente assidûment les œuvres et envers lesquels sa curiosité semble inépuisable.

