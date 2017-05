Ghana: Des engagements pris pour renforcer la coopération Burkina-Ghana

Au terme de sa visite de travail et d'amitié au Burkina Faso, les 4 et 5 mai 2017, le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l'ordre national. Son séjour a permis aux deux pays de s'entendre sur un certain nombre d'actions à réaliser, le tout compris dans un communiqué conjoint.

Plusieurs points de convention ont été signés à la fin de la visite de travail et d'amitié du président de la République du Ghana au Burkina Faso. Du communiqué conjoint lu par le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, il est ressorti que Roch Marc Christian Kaboré et son hôte, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ont convenu de renforcer les liens de partenariat qui existent entre les deux Nations. A ce titre, ils ont échangé sur la lutte contre le terrorisme et ont réitéré leur engagement à mutualiser leurs efforts pour combattre ce fléau.

C'est pourquoi, ils ont appelé la communauté internationale à soutenir les initiatives sous régionales en la matière, notamment celles de l'Autorité du Liptako-Gourma. Le communiqué précise que les deux chefs d'Etat ont plaidé pour un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies au G5 Sahel pour ses interventions. En outre, les deux présidents ont convenu de renforcer leur coopération dans beaucoup de domaine dont les transports ferroviaire et routier, l'agriculture et la sécurité alimentaire, les ressources en eau et l'assainissement, la sécurité, la coopération transfrontalière, le commerce, l'habitat et l'urbanisme et l'énergie. A propos du transport ferroviaire, le Ghana et le Burkina Faso ont réaffirmé l'impérieuse nécessité de la réalisation du projet d'interconnexion ferroviaire.

A cet effet, les deux parties ont décidé de réactiver le comité mixte d'experts pour examiner les différentes études disponibles et définir les modalités et conditions de sélection d'un partenaire technique et financier. « C'est un projet qui tient à cœur le président Ghanéen et il a même nommé un ministre qui sera chargé uniquement du projet de chemin de fer Accra-Ouagadougou », a expliqué le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Pour ce qui concerne le transport routier, une réunion ministérielle se tiendra afin de trouver des solutions aux difficultés liées au trafic routier entre les deux pays et aux tracasseries auxquelles font face les transporteurs routiers, a mentionné Alpha Barry. Dans le volet agriculture et sécurité alimentaire, les deux signataires du protocole d'accord ont pris l'engagement de mieux organiser le commerce des céréales en provenance du Ghana et de légumes venant du Burkina Faso.

Bientôt une importation de 85 MW au profit du Burkina Faso

Au sujet des ressources en eau et l'assainissement, les chefs d'Etats du Ghana et du Burkina Faso ont convenu de réactiver le comité technique conjoint sur la gestion intégrée des ressources en eau afin de réduire les inondations. A propos de la sécurité, les deux parties veulent mettre en place des cadres d'échanges et de partage d'informations en vue de mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Sur la question de la coopération transfrontalière, Alpha Barry a souligné que la transhumance du Burkina Faso vers le Ghana constitue une préoccupation entre les deux parties. C'est pourquoi, a-t-il dit, les deux pays tiendront dorénavant des consultations régulières pour régler la question.

Au titre du commerce, les deux Nations se sont entendues pour mettre en place avec l'appui de la CEDEAO, un Poste de contrôle juxtaposé (PCJ) pour faciliter le commerce ainsi que la libre circulation des biens et des personnes. Elles ont à cet effet décidé d'œuvrer pour tirer un meilleur profit des opportunités offertes par l'African Growth opportunity act (AGOA) des Etats-Unis d'Amérique. Concernant l'habitat et l'urbanisme, le Ghana a exprimé le souhait de s'inspirer de l'expérience de la Banque de l'habitat du Burkina afin de réactiver la banque de l'habitat et de la construction du Ghana. Sur les questions liées à l'énergie, les deux chefs d'Etat ont convenu d'œuvrer à la réalisation du projet d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou qui permettra d'importer au Burkina Faso 85 MW. L'achèvement des travaux est prévu pour fin 2017, a confié Roch Marc Christian Kaboré. « Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont à la hauteur de la qualité des relations d'amitié qui existent entre nos deux peuples.

Nous avons pris l'engagement de renforcer la coopération entre nos deux pays, mais également la coopération sous régionale à travers toutes les institutions dans lesquelles nous participons. Nous sommes satisfaits de l'engagement des deux parties à aboutir à ces défis », a ajouté le Président du Faso. Un avis partagé par son hôte, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, pour qui, le Burkina Faso est un pays frère. Il s'est réjoui de l'accueil dont il a bénéficié durant son séjour et l'ensemble des points d'accord contenus dans le communiqué conjoint. Cependant, le Président Roch Marc Christian Kaboré a souhaité qu'au-delà des promesses, des actions concrètes soient effectivement posées sur le terrain. A la fin de son séjour de 48 heures au ‘'pays des Hommes intègres", le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a été élevé au rang de Grand-Croix de l'ordre national.