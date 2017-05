Cameroun: Nouveau système d'identification - Mbarga Nguélé dans les mailles du Pm

Le délégué général à la sûreté nationale a été spécialement invité au dernier Conseil de cabinet tenu le 26 avril 2017 à Yaoundé pour exposer sur l'état d'avancement de la réforme du système national d'identification prescrite par le chef de l'Etat Paul Biya.

Du communiqué final des travaux qui ont duré 2h45mn et signé par le secrétaire général des services du premier ministre - Séraphin Magloire Fouda, il ressort que le délégué général à la sureté nationale a indiqué au premier ministre Philemon Yang que les opérations d'établissement et de délivrance des nouveaux titres d'identité se déroulent de manière satisfaisante sur l'ensemble du territoire national. Aussi, Mbarga Nguélé a précisé que pour les usagers identifiés dans l'ancien système et dont les titres n'ont pu être produits, des listes ont été dressées dans la perspective de leur enrôlement gratuit dans le nouveau système.

Le Dgsn a conclu son propos en évoquant un train de mesures allant dans le sens de la consolidation des acquis de cette réforme. A la fin, le premier ministre chef du gouvernement lui a demandé de poursuivre la mise en oeuvre harmonieuse de ce nouveau système d'identification. Ce système qui a démarré le 9 août 2016, permet désormais la production, dans des conditions de sécurité optimale, des cartes nationales d'identité, des titres de séjour, de résident et de réfugié, ainsi que des cartes professionnelles des fonctionnaires de la police, avec possibilité d'extension à d'autres administrations.

Signalons que le même 26 avril 2017, deux ministres ont été entendus. Le ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales a exposé sur les initiatives publiques en faveur du développement des filières de l'élevage, de l'aquaculture et des industries animales. L'énoncé du ministre de l'Habitat et du Développement urbain a porté sur les programmes gouvernementaux de rénovation urbaine. Au terme de sa communication, le chef du gouvernement a demandé au Dr Taïga d'élaborer une stratégie de réduction des importations des produits aquacoles, à l'horizon 2020, conformément au plan d'action stratégique de la Commission régionale des pêches du golfe de Guinée.

Au ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Philemon Yang lui a recommandé d'accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans l'élaboration de plans communaux de rénovation urbaine qui devront clairement indiquer les travaux à réaliser dans chaque quartier. Bien avant, Jean Claude Mbwentchou a présenté au Pm quelques expériences internationales en matière de rénovation urbaine, et lui a rappelé les enjeux et défis de la rénovation urbaine.