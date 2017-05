Cote d'Ivoire: Énergies renouvelables - EDF veut connecter plus de 20 mille clients en zone rurale

Le groupe Edf, par des réponses diversifiées et adaptées aux besoins de chacun, veut soutenir la volonté des pouvoirs publics dans l'amélioration du développement électrique, en privilégiant les solutions les plus efficaces et les moins polluantes.

« Nous avons démarré il y a neuf mois, la fourniture de kits solaires dans les zones rurales. A Soubré, nous avons déjà connecté 3000 clients et nous visons 20 mille clients d'ici la fin de l'année », a révélé M. Rossi. La deuxième activité du groupe Edf, selon son directeur exécutif, va consister en la construction d'une centrale biomasse pour la valorisation des déchets végétaux afin de produire de l'électricité. A terme, ce sont près de 1300 emplois que cette centrale va créer, au dire de M. Rossi, pour un investissement estimé à plus de 6 milliards de Fcfa.

Le Groupe électricité de France (Edf) ambitionne de fournir de l'électricité à plus de 20 mille clients en zone rurale d'ici fin 2017 et construire une centrale biomasse à partir des résidus de production d'huile de palme.

