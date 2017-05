Afrique du Sud: Simbine, Semenya, Kiyeng - Les stars du 1er meeting Diamond League

Les anciens présidents sud-africains Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe et le dernier président du… Plus »

Un autre enfant du pays arc-en-ciel a brillé. Akani Simbine remporte le 100m en 9s 99 devant Asafa Powell et le qatari d'origien nigériane Femi Ogunode. L'Américain Justin Gatlin fini 4è et l'Ivoirien Ben Youssef Meité 6è.

Sur le 800m, la Sud-africaine Caster Semenya a encore confirmé sa suprématie en s'imposant en 1 min 56 s 61. Elle établit au passage un nouveau record du meeting et devance les kényanes Wambui et Eunice Sum. L'Ethiopienne Genzebe Dibaba termine 5è malgré le soutien de nombreux fans.

La Diamond league a repris ses droits ce vendredi. Et c'est à Doha au Qatar que quelques stars de la piste se sont donnés rendez-vous pour arracher les premiers points de la saison dans la course au diamant en fin de saison. Les Africains ont brillé.

