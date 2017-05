Congo-Brazzaville: Coupe de Russie - Delvin Ndinga ajoute un trophée à son palmarès

Sa première saison est plutôt concluante avec 24 matchs joués en championnat et 8 matchs de Ligue Europa. Cependant, l'équipe s'écroule en fin de parcours et manque les places européennes (6e). Ce qui n'empêche pas Ndinga de signer un contrat de 3 ans.

Révélé sur la scène européenne lors de la campagne de l'AJA en Ligue des champions lors de la saison 2010/2011, il retrouve la compétition reine en 2013-2014 ; les Grecs enchaînent les bons résultats face à Anderlecht et Benfica avant de disputer un 8e de finale épique face à Manchester United : malgré un match énorme de Ndinga face à Rooney, les Athéniens sont éliminés (2-0 et 0-3).

Mais, avant un départ probable cet été, le natif de Pointe-Noire continue de se forger l'un des plus beaux palmarès du football congolais moderne. Dix ans après la victoire des Diables rouges junior, lors de la CAN 2007, le milieu relayeur remporte ainsi son sixième trophée majeur.

