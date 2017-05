Cameroun: Hôpital Laquintinie de Douala - Le pavillon pédiatrique Eto'o Fils inauguré

Sauf changement de dernière minute, le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, présidera lundi 8 mai 2017 la cérémonie d'inauguration puis de rétrocession à l'Etat du Cameroun d'un pavillon pédiatrique, don de la Fondation de l'ancien international camerounais de football, Samuel Eto'o Fils, ex-capitaine des Lions Indomptables.

Selon l'organisation, le pensionnaire d'Antalyaspor, club d'élite turc sera à Douala avec à ses côtés un peu plus de 200 invités triés sur le volet. La construction de ce joyau architectural et l'acquisition des équipements nécessaires à l'opérationnalisation dudit pavillon ont coûté la bagatelle somme de 700 millions FCFA. Des équipements de pointe venus tout droit des Etats-Unis d'Amérique à l'initiative de la Fondation Samuel Eto'o. L'infrastructure est bâtie sur le site de l'hôpital Laquintinie, la plus ancienne des formations sanitaires de la ville.

A l'actif de la Fondation Samuel Eto'o Fils lancé en 2006, le projet Fundesport, un centre gratuit de formation sportive, où 80 enfants sont accueillis par an, scolarisés et amenés à être stimulés par la pratique du football. En outre, depuis 2008, chaque année, la Fondation SEF offre 80 bourses aux meilleurs étudiants de l'Université de Yaoundé II Soa. En 2010, la Fondation du Pichichi national a fourni un effort important en livrant du matériel informatique à l'Université de Yaoundé II Soa.

La Fondation dispose de quatre centres de formation sportive (Douala, Yaoundé, Limbé et Bamenda) où 400 enfants sont sélectionnés en fonction de leurs résultats scolaires et sportifs et reçoivent la possibilité de prendre part aux compétitions internationales auxquelles participe la Fondation avec les meilleurs clubs européens et d'arriver à faire partie de ces équipes s'ils sont sélectionnés.

Bien évidemment en sa qualité d'ambassadeur de bonne volonté de l'Unicef, Samuel Eto'o Fils parcourt le monde et l'Afrique pour soulager les souffrances, apporter un sourire aux pauvres et œuvrer à leur épanouissement. Des galas de charité sont organisés à Londres avec à la baguette l'ex-capitaine des Lions Indomptables et ses amis des quatre coins du monde du football et du sport en général pour mobiliser les efforts à l'effet de poursuivre ce noble objectif.