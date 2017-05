Cameroun: Marché Chinois - Les commerçants camerounais victimes de discrimination

« Lorsque vous vous rendez à l'ambassade pour obtenir un visa, on vous dit d'aller acheter au marché chinois», vocifère un autre. Après les avoir félicités pour leur initiative, la présidente du Sycodew leur a demandé de se calmer. Les autorités compétentes seront saisies. Aussi leur a-t-elle recommandé d'être plus que jamais solidaire. Ce sont là les premières grincements de dents sur les accords de libre-circulation des hommes des et des biens récemment signés entre les gouvernements camerounais et chinois.

Les commerçants camerounais font également face à une concurrence déloyale des commerçants venus de Chine qui se sont rués dans le commerce de détail. «Regardez vous-mêmes, toutes les boutiques situées à proximité de la route appartiennent aux Chinois», fait observer un commerçant en colère. « Si on n'y prend garde, les Camerounais ne parviendront même plus à avoir une place dans cet espace marchand», poursuit-il. Ceux des commerçants qui veulent se rendre en Chine pour acheter la marchandise, sont découragés par les difficultés d'obtention de visa à l'Ambassade de ce pays dit « ami ».

