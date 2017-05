Cameroun: Sud - Hymne au dialogue social

Au préalable, la demie dizaine d'orateurs qui s'est adressée à la foule a trouvé que tout n'était pas noir dans le monde du travail au Cameroun. Bien sûr, des efforts sont faits, a lancé, convaincu, le gouverneur Félix Nguélé Nguélé. Il en veut pour preuves : « Les efforts qui ont été faits et qui vont se poursuivre, pour un dialogue social franc ». Des propos tenus, pour répondre aux responsables syndicaux ayant pris la parole peu de temps avant. Ils sont revenus, tour à tour, sur les faiblesses du dialogue social, l'appel à la revalorisation du salaire minimum et à l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite... Toutes choses qui s'inscrivent au cœur des préoccupations des travailleurs au Cameroun.

La forte pluie qui s'est abattue sur la ville la nuit précédente n'a pas émoussé les ardeurs des travailleurs, déterminés à magnifier la fête à eux consacrés. Par grappes, ils ont convergé vers la Place des solennités de Nko'ovos, pour la grande parade qui a marqué le clou de toute semaine de manifestation multidisciplinaires. Pancartes en main, les travailleurs de la capitale régionale du Sud ont laissé entrevoir une ombre de fierté et d'espoir. Fierté d'être travailleurs et de célébrer la fête du travail. Espoir en l'avenir, de notre pays qui a tous ses voyants au vert et est résolument engagé sur la route de l'émergence. La grande marche des travailleurs a pris des allures de grand-messe, avec des chants à la gloire des travailleurs.

