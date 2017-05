Cameroun: Forces de défense - 1007 recrues bientôt opérationnelles

Elles ont été présentées au drapeau samedi à Douala

Deux premiers mois de formation aux notions communes de base, qui ont permis d'acquérir des fondamentaux en matière de tir, de droit humanitaire, de combat, de secourisme. Après le passage par ce moule éprouvant, 1007 nouvelles recrues ont été présentées au drapeau ce samedi 29 avril 2017, au Centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du Génie militaire à Douala. C'était en présence du général de division Philippe Mpay, commandant des écoles et centres d'instruction interarmées. La présentation au drapeau de la République marque l'allégeance de ces soldats aux institutions républicaines, et leur aptitude à servir dans les forces de défense. Dans son allocution, le général de division Philippe Mpay leur a recommandé de servir avec honneur et fidélité, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut, et de respecter les institutions de la République.

Ensuite, les nouveaux militaires ont exécuté divers exercices. D'abord, la connaissance et le maniement d'une arme, notamment la Kalachnikov. A suivi un exercice de libération d'otages, la préservation du territoire et l'anéantissement de l'ennemi. Le général de division a également assisté à des combats corps à corps etc. Autant de moyens de jauger les capacités physiques des soldats, et leurs aptitudes face aux obstacles. Cela dit, la formation n'est pas complètement terminée. Une deuxième phase, qui dure un peu plus deux mois, va porter sur la spécialisation. Cette étape va s'achever avec la remise des diplômes et le reversement dans les différents corps : gendarmerie, armée de terre, marine, armée de l'air et sapeurs pompiers. Les concernés seront alors des soldats de deuxième classe.