Cameroun: Centre - Convivialité à l'Irad

Yaoundé VII ( Mfoundi) - C'est par une cérémonie festive que le personnel de l'Institut de recherche agricole pour le développement (Irad) a célébré lundi dernier la 131e édition de la fête du travail.

Après le défilé au Boulevard du 20 mai, les travailleurs de cette institution ont partagé un repas convivial au siège de l'entreprise à Nkolbisson, occasion d'évaluer le climat social en son sein. Des propos du représentant des délégués du personnel, il est ressorti que beaucoup a déjà été fait. André Nso Ngang a indiqué que la sécurisation du travail est effective, car 99 % du personnel est détenteur d'un contrat de travail, régulièrement rémunéré et affilié à la CNPS. Il a ajouté que l'aspect genre est respecté, puisque plusieurs femmes occupent notamment des postes de responsabilité. Un tableau à l'opposé de celui qui prévalait avant 2011, et qui était marqué par des grèves du personnel à répétition.

D'ailleurs la fête du travail n'est célébrée que depuis trois ans dans cette entreprise. Et si l'an dernier, le personnel avait dû se contenter de polos blancs et verts, cette année les employés se sont affichés tout beaux dans le pagne de l'Irad, cousu selon différents modèles. Et ces évolutions ne manquent pas de porter des fruits en termes de performances. Ainsi, l'Irad a, à ce jour obtenu 22 brevets décernés par l'OAPI et remporté trois médailles d'or au Salon international de Genève grâce à ses variétés à haut rendement de manioc, sorgho et de patate douce. Mais les délégués du personnel ont déploré une absence de collaboration entre chercheurs ainsi que la rareté des sanitaires et des points d'eau sur le campus.

Et ce sont ces doléances qui ont constitué la communication du directeur général de l'Irad. Le Dr Noé Woin a instruit séance tenante la constitution d'équipes de recherche aux directeurs opérationnels. Le directeur général relevé des insuffisances ignorées par l'autre intervenant, tels : des problèmes d'insécurité, de transport et même le décret sur le statut spécial du chercheur qui reste attendu, avant de rassurer le personnel des efforts qui sont faits pour combler tous ces besoins.