Cameroun: Adamaoua - Le DG de l'école d'hôtellerie n'est plus

De nationalité centrafricaine, il a bel et bien pris part au défilé de la 131e édition de la fête internationale du travail. Il était assis à la tribune officielle, non loin du gouverneur de la région de l'Adamaoua, Kildadi Taguiéké Boukar. Après le défilé, il s'est retiré avec son personnel et ses étudiants. « Juste après l'ouverture du repas avec ses collaborateurs, il a eu un malaise », relate un proche. Il a été conduit immédiatement à l'hôpital norvégien de Ngaoundéré. Son état de santé s'est aggravé par la suite. Il a été évacué à Yaoundé dans une ambulance. Sur le chemin, le DG a rendu l'âme, laissant sa famille effondrée. Son décès a plongé la ville de Ngaoundéré dans une grande tristesse.

Ngaoundéré (Vina) - Le directeur général de l'Ecole d'hôtellerie et de tourisme de Ngaoundé, une institution de la CEMAC, n'est plus. Séraphin Mamyle-Dane est mort le 1er mai dernier.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.