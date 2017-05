Ile Maurice: Mauvais temps - Les pompiers en état d'alerte

Flacq, Bel-Air, Constance, Mont Ida, Sébastopol... L'anticyclone qui évolue au Sud des Mascareignes affecte grandement le temps dans plusieurs endroits de l'île, principalement ceux de l'Est. Résultats : accumulations d'eau, cours inondées, rivières débordées, entre autres. Les pompiers ont été sollicités à plus d'une vingtaine de reprises entre minuit et 7 heures ce samedi 6 mai.

«Nous avons été sollicités principalement pour les accumulations d'eau dans les cours», explique un pompier. Toutefois, poursuit-il, «à Clémencia nous avons dû intervenir pour faire évacuer une habitante. Sa maison était complètement inondée».

Du côté de la station météorologique de Vacoas, l'on prévoit très peu d'accalmies ce samedi. Les averses, précise-t-elle, «seront plus fréquentes à l'Est, au Sud et sur le plateau central». Il faut également s'attendre à des rafales de l'ordre de 55 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest. Les sorties en haute mer sont ainsi déconseillées.

Quant à la température, elle sera légèrement inférieure de la moyenne saisonnière. Elle variera entre 22 et 25 degrés Celcius sur le plateau central et sera entre 27 et 29 degrés Celcius sur les régions côtières.