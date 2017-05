Ile Maurice: Trafic de drogue - L'ICAC demande l'arrestation de Me Rex Stephen

C'est en début de soirée que la nouvelle est tombée. Après avoir interrogé Me Rex Stephen under warning vendredi 5 mai et avoir fouillé son bureau, l'Independent Commission against Corruption (ICAC) a demandé l'arrestation de l'homme de loi ainsi que de son clerc, Nawaz Aboobakar. Cela en vertu des articles 5 et 3 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. L'information provient du quartier général de l'ICAC. Aux Casernes centrales cependant, on affirme n'avoir pas encore pris connaissance du dossier car la commission enquête toujours sur ce cas.

Me Rex Stephen est l'un des hommes de loi dont le nom figure dans le karné laboutik de Peroomal Veeren, qui purge actuellement une peine de 34 ans de prison. Vendredi, l'avocat a été entendu au siège de la commission, à Moka, en présence de son homme de loi, Me Gavin Glover, Senior Counsel. Les enquêteurs de l'ICAC voulaient des éclaircissements sur les liens qui existeraient entre le trafiquant de drogue et lui. Le membre du barreau a répondu qu'il était l'avocat de Peroomal Veeren. L'autre volet de cette convocation était axé sur certains honoraires qui ont été payés à son cabinet.

Me Gavin Glover a déclaré que son client n'a rien à se reprocher et qu'il n'est nullement impliqué dans un quelconque cas de blanchiment d'argent. Quant au clerc Nawaz Aboobakar, qui en est à sa seconde convocation, il a été interrogé en fin d'après-midi relativement aux honoraires payés au bureau de l'homme de loi.

Rs 748 500 saisies

À l'issue de l'interrogatoire de Me Rex Stephen, aux alentours de 14 heures, une descente a été effectuée à son bureau au bâtiment Astor Court, Port-Louis. Divers documents ainsi que la somme de Rs 748 500 y ont été saisis.

Soumis à un interrogatoire serré, Nawaz Aboobakar a affirmé qu'une personne avait pris contact avec lui pour lui dire que Peroomal Veeren allait envoyer Rs 1,5 million au bureau de Me Rex Stephen pour des cas en appel futurs. Une femme serait venue quitter l'argent le 24 avril. Un autre homme a, par la suite, téléphoné pour confirmer s'il avait bien reçu l'argent.

Toujours selon le clerc, il a remis Rs 50 000 chacun à trois avocats juniors du bureau de Me Rex Stephen. Et d'ajouter que l'homme de loi a, lui, pris Rs 500 000 et lui aurait dit de retourner le reste.

Or, lors de la fouille, c'est Rs 748 500 qui ont été retrouvées dans une armoire. L'ICAC se demande si Me Rex Stephen a commis un délit en vertu de l'article 14 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Car, en tant qu'avocat, il a l'obligation légale d'informer la Financial Intelligence Unit lorsqu'il y a un suspicious transaction report. L'homme de loi a, lui, laissé entendre qu'il allait retourner ce qu'il a utilisé à l'ICAC lundi prochain. Les trois juniors du bureau de Me Rex Stephen pourraient être interrogés dans les prochains jours.

Dans le sillage de cette enquête, certains gardiens de prison interrogés ont expliqué que même après sa condamnation, Peroomal Veeren avait continué à recevoir la visite de Me Rex Stephen et de certains de ses confrères. Ils notent toutefois qu'après l'annonce du commissaire de prison, Vinod Appadoo, le mercredi 26 avril, d'introduire un formulaire destiné aux avocats qui viennent à la rencontre des condamnés, le nombre de ces visites a drastiquement chuté.

Quant à Navind Kistnah, principal suspect dans la saisie record d'héroïne d'une valeur de plus de Rs 2 milliards, il a rendez-vous avec les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit en début de semaine pour sa prochaine déposition. En outre, l'ancien gardien de prison Oumeshlall Ramsarran, 42 ans, qui a été arrêté jeudi pour blanchiment d'argent a été conduit au tribunal de Mahébourg vendredi matin pour son inculpation provisoire.