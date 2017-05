Ile Maurice: Affaire MCB-NPF - «Robert Lesage a camouflé différents transferts de plusieurs millions»

La plaidoirie de Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public Prosecutions, dans l'affaire MCB-NPF, s'est poursuivie vendredi 5 mai en cour intermédiaire.

Cette fois-ci, l'avocat a révélé que l'ancien Chief Manager de la Mauritius Commercial Bank (MCB), Robert Lesage, a transféré une somme de Rs 25 millions en plusieurs tranches, au préjudice du National Pension Fund (NPF), à différents bénéficiaires. Et qu'il a camouflé cela comme des transferts anodins. «The beneficiaries of the fraud were able to get the money and Mr Lesage was trying to give the impression that these were normal transfers», a-t-il confié aux magistrats Vinod Appadoo et Renuka Dabee.

«Il n'avait aucune instruction de la part du client pour effectuer ces transferts», a expliqué Me Rashid Ahmine. L'avocat ajoute que l'ex-employé de la MCB a déjoué les protocoles mis en place par la banque, pendant pratiquement 11 années, afin de commettre son forfait. Il a d'ailleurs agrémenté sa réponse d'une déclaration de Clifford Allet, Manager de la banque, qui avait affirmé que la fraude n'a jamais été détectée. Selon l'avocat, ces transferts constituent bel et bien un délit de blanchiment d'argent.

La commission anticorruption reproche à la MCB d'avoir failli dans sa tâche de réguler son système de contrôle interne face au détournement de Rs 881,6 millions au préjudice du NPF. La banque répond d'une accusation de blanchiment d'argent sous les articles 3 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

Me Rashid Ahmine poursuivra sa plaidoirie le 31 mai, ainsi que les 1er et 5 juin. Il compte conclure son intervention avec les mesures qui n'ont pas été prises pour empêcher l'acte criminel de blanchiment d'argent.