Madagascar: Tennis - Election - Stéphane Rakotondrainibe brigue un second mandat

A la tête de la Fédération malgache de tennis de 2010-2013, Stéphane Rakotondrainibe décide de revenir 4 ans après à la tête de la Fédération malgache de tennis (FMT) pour le mandat 2017-2021.

C'est officiel. Après mûres réflexions, Stéphane Rakotondrainibe, ancien président, est le premier candidat à s'être déclaré pour se présenter à l'assemblée générale élective de la FMT prévue le 29 mai au Palais des Sports de Mahamasina. Une candidature logique et légitime après un premier mandat réussi. D'ailleurs le tennis, c'est une passion en famille, lui, sa femme et ses enfants sont tous des joueurs. Lors de son premier mandat, l'objectif était de remettre le tennis malgache sur les rails. En deux ans, son équipe arrive à payer les cotisations impayées auprès des instances internationales, la reprise des compétitions nationales et la participation aux échéances internationales soutenues par les sponsors. Madagascar a enregistré des résultats très satisfaisants sur le plan international. La relève a été assurée avec un nombre de jeunes moins de 10 ans très conséquent. Un résultat qui ne laisse personne indifférente entraînant la sollicitation de sa candidature.

Retour en force. « Premièrement, j'ai été convaincu par des soutiens solides pour reprendre la présidence de la FMT, nous savons tous que sans le nerf de la guerre, il est impossible de réaliser un bon programme. Deuxièmement, lorsque j'avais été élu en 2010 pour un demi-mandat car l'ancienne FMT était défaillante et par la suite avait été dissoute par les autorités, nous avons réalisé le programme préétabli en deux ans. 80% de nos efforts étaient concentrés sur l'effacement de la dette de plus 50.000$. Cette fois-ci, je n'aurai qu'à réaliser mon programme car le président Tsialiva Rajaobelina a laissé une situation saine et surtout je veux faire bénéficier mes soutiens au tennis malgache. J'ai choisi les membres de mon équipe par leur parcours sportif et leur apport sans faille au tennis malgache pour les uns, et par leur parcours académique et compétences pour les autres. Ainsi nous mettons tous les atouts de notre coté pour faire évoluer ce sport qui nous tient à cœur » a-t-il expliqué. Nous en reparlerons.