Madagascar: Diaspora à La Réunion - KAMARE dénonce l'insécurité et les actes de violence au pays

Le Père Ramarolahy Jean-Luc est de passage à Madagascar pour interpeller l'opinion et les politiques sur l'imminence d'une explosion sociale au pays.

Le passage d'Enawo et le climat social malsain à Madagascar heurtent les « Katolika Malagasy aty La Réunion » ou KAMARE. Les attaques contre les religieux catholiques étaient légion ces derniers temps, pour ne citer que le meurtre du Père Njiva à Antsohihy et celui des religieuses de Joffre Ville et d'Andohanilakaka. Pour le KAMARE, ces actes constituent un blasphème intolérable, tandis que pour la diaspora malgache de La Réunion, il s'agit d'actes inhumains honteux ne redorant guère l'image du pays, déjà ternie par le sous-développement.

Post-Enawo. Le KAMARE et les Malgaches de La Réunion expriment leurs condoléances à l'endroit des familles des victimes des actes de violence et celles du cyclone Enawo. Ils ont ainsi contribué à hauteur de 4 000 euros pour appuyer le relèvement post-cyclonique des zones les plus touchées par Enawo, à savoir les districts de la SAVA et Maroantsetra. L'affaire Befandriana Nord qui a fait couler beaucoup d'encre les a également émus, raison pour laquelle cette localité fait partie des bénéficiaires.

Insécurité intenable. Sévissant depuis longtemps à Madagascar, l'insécurité atteint actuellement son pic d'intensité. Elle s'accompagne d'une extrême pauvreté induite par une inflation exponentielle. Pourtant, les responsables concernés brillent par leur mutisme, voire leur inertie dans la résolution de ces problèmes et la protection des biens et des personnes. La plupart de la diaspora malgache, n'ose pas s'aventurer à revisiter le pays, faute de sécurité. Une explosion sociale étant fort à craindre. Père Ramarolahy Jean-Luc coordonnateur du KAMARE de rappeler : « Nous exhortons les politiques, les leaders religieux et les policiers à se concerter pour trouver des solutions pragmatiques afin de remédier à cette crise sociale qui a trop duré. »