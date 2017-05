Madagascar: Election présidentielle française - Le sort en est jeté !

Comme les citoyens du monde entier, les Malgaches vont avoir les yeux braqués sur la France ce week-end. Bien que ce pays se trouve à 10 000 km du nôtre, l'intérêt que nous lui portons dépasse la simple curiosité car les liens qui nous unissent sont profonds.

Son devenir peut conditionner aussi le nôtre et c'est la raison pour laquelle de nombreux Malgaches vont attendre impatiemment le résultat de cette élection.

Election présidentielle française : le sort en est jeté !

L'importante communauté française de Madagascar va vivre à l'unisson de ses compatriotes de la métropole demain lors de cette journée de vote. Bien que le taux d'abstention au premier tour ait été important, le résultat du scrutin compte beaucoup. Emmanuel Macron est arrivé largement en tête au premier tour. Il devrait donc avoir une avance confortable au deuxième tour. Les Français de Madagascar ont suivi avec passion la campagne présidentielle du second tour. Ils ont été nombreux devant leur téléviseur lors du débat de mercredi dernier. L'intérêt a été tout aussi grand dans les foyers malgaches. Tout le monde se sent concerné car c'est la confrontation de deux visions totalement différentes de la France qui a eu lieu. L'Afrique en général et Madagascar en particulier se méfie des idées nationalistes de la candidate Marine Le Pen.

Bien qu'elle fasse tout pour rassurer les électeurs, les points saillants de son programme inquiètent au plus haut point. Les caractéristiques de son parti, le Front National, restent et inquiètent. Emmanuel Macron ne plaît pas à un certain nombre d'électeurs car il a été ministre de François Hollande et il a cette image de banquier qui lui colle à la peau. Mais il s'efforce de convaincre et non d'affronter les contradicteurs. Il a bâti un programme ambitieux, mais qui ne répond pas à toutes les attentes de la population française. Dans ce contexte, le suffrage d'une majorité d'électeurs va se porter sur lui, c'est du moins ce qu'indiquent les sondages. Plus qu'un vote d'adhésion pour lui, c'est un vote de rejet de Marine Le Pen qu'une importante minorité va faire. Le sort en est maintenant jeté. Des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à travers le monde vont attendre les résultats demain soir.